Ученые выяснили механизм превращения крабов в "зомби-феминисток"

Группа петербургских ученых, в которую вошли специалисты СПбГУ и Зоологического института РАН, выяснили, как ракообразные паразитируют на крабах и заставляют их полностью менять модель поведения. В частности самцы начинают вести себя как беременные самки. Оказалось, что отдельные виды корнеголовых ракообразных управляют выработкой серотонина у подчинившихся им особей, сообщает пресс-служба СПбГУ.

В ходе исследования ученые проанализировали поведение морских уточек и морских желудей, они относятся к паразитическим форма ракообразных. Их среда обитания - организм других ракообразных.

У этих ракообразных нет, например, характерных клешней, все их тело напоминает губку, которой паразиты присасываются к мозгу жертвы. Морские уточки и морские желуди паразитируют на крабах и раках-отшельниках.

По версии ученых, чтобы улучшить свои условия, паразиты и меняют поведение жертв. Самцы раков-отшельников и крабов довольно агрессивны. Ради битвы за территорию они готовы сразу напасть на потенциального противника. И при этом эти ракообразные не так пристально следят за своим рационом.

А у самок, особенно беременных, поведение коренным образом отличается. Самки менее агрессивны, они стараются лучше питаться. Это как раз то, что нужно для паразитов. И они научились влиять на выработку серотонина, так что самцы начинают вести себя, как самки и заботятся о своем паразите, как о собственной икре. Причем, нередко паразиты занимают до 50 процентов всех нервных тканей своего хозяина.

У ученых есть гипотеза, что паразиты умеют менять состав веществ, с помощью которых передаются нервные импульсы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Но ученые полагают: точку в вопросе превращения ракообразных в "зомби" с помощью механизмов феминизации, ставить пока рано. Дело в том, что пока неизвестно, как паразиты проникают сквозь защитную оболочку ганглия, нервного узла.

Ученые отмечают, что тип паразитирования, который практикуют морские уточки и морские желуди, очень необычен. Дело в том, что обычно паразит постепенно уничтожает тело хозяина, а здесь подчинившиеся ракообразные начинают лучше питаться и меньше подвергают свою жизнь опасности. Правда, называть такое взаимодействие не паразитированием, а симбиозом, ученые явно не готовы, ведь улучшение качества жизни раков и крабов происходит не по их желанию, а под давлением проникших в их мозг существ.