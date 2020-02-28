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28.02.2020 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельской области полицейских осудили за избиение задержанного

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Плесецкий районный суд Архангельской области признал пятерых сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и халатности.

Как сообщает следком Архангельской области и НАО, оперуполномоченные отдела полиции по Онежскому и Плесецкому районам задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в краже. Полицейские требовали признать вину и сообщить им, где находится подельник задержанного. Установлено, что при этом они оказывали на мужчину психологическое давление, оскорбляли и унижали его, применяли физическую силу и угрожали расправой.

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Для выбивания показаний оперуполномоченные впустили в кабинет, где шел допрос, ранее судимого знакомого своей жертвы и позволили ему избить задержанного. Это произошло на глазах у стражей порядка. Следствие и суд расценили такие действия полицейских как халатность.

Уголовное дело в отношении "оперов" было возбуждено по материалам службы собственной безопасности. Один из фигурантов уволен из полиции, остальные пока отстранены от исполнения своих обязанностей.

Суд приговорил двоих обвиняемых к штрафу за халатность, а остальные получили трехлетний условный срок за превышение полномочий. Они также на два года лишились права выполнять функции представителей власти.

Вину признал только один подсудимый. Приговор пока не вступил в законную силу.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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