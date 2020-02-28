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28.02.2020 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мурманской области молодежи будут сразу начислять полярные надбавки

Текст: Алексей Михайлов

В Мурманской области процентная надбавка к зарплате за работу в районах Крайнего Севера для молодых сотрудников областных учреждений будет устанавливаться в полном размере с первого дня работы. Об этом говорится в законопроекте, который сегодня был принят Мурманской областной Думой по инициативе губернатора региона Андрея Чибиса.

Фото: Администрация Липецкой области
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Теперь при трудоустройстве в организацию, финансируемую из областного бюджета, молодому работнику с первого дня работы процентная надбавка к заработной плате будет начисляться в полном объеме - в размере 80 процентов. Требование прежней редакции закона к 5-летнему проживанию в районах Крайнего Севера отменено, а возраст молодых работников увеличен с 30 до 35 лет.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года. Тем, кто к этому сроку не успел заработать "полярки" в полном объеме, с 1 апреля 2020 года будет получать 80-процентную полярную надбавку.

- Молодые кадры для региона - и свои, и вновь прибывшие - это необходимое условие для проведения задуманных преобразований в области и для реализации нашего стратегического плана "На Севере - жить", - прокомментировала первый заместитель губернатора Оксана Демченко. - Принятый закон создаст для молодых северян дополнительный стимул оставаться жить и работать в родном регионе и поможет привлечь сотрудников из других субъектов РФ.

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