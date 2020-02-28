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28.02.2020 09:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге открылся музей "Памяти жертв нацизма"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Музей "Памяти жертв нацизма" открылся в Военно-медицинском музее в Петербурге.

Именно сюда, в единственный на тот момент государственный музей медицины, были переданы в 1945-1946 годах важнейшие материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и причиненного ими ущерба гражданам и предприятиям СССР. Сюда же после окончания Нюрнбергского процесса поступили обнародованные там документы.

Среди раритетов - многочисленные фото, архивные материалы, уникальные кадры киносъемок, а также предметы, доказывающие преступную сущность нацизма: например, человеческие волосы и куски кожи, предназначенные фашистами для изготовления предметов быта.
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- Идея открыть такой музей родилась после вопроса одного из школьников, который он задал нашему экскурсоводу, - рассказывает директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко. - Мальчик спросил: а зачем надо было продолжать Великую Отечественную войну на территории Европы, разве недостаточно было остановиться на границе нашей страны? И тогда молодые сотрудники нашего музея решили необходимым разъяснить на имеющихся документальных материалах, в чем заключалась опасность "коричневой чумы", в чем выражалась античеловеческая сущность нацизма.

В музее показаны условия быта и жизни в фашистских лагерях. Особое внимание уделено медицинским экспериментам над пленными. Здесь можно увидеть предметы, предназначенные для варки мыла из человеческого материала, орудия пыток, личные вещи, принадлежащие заключенным - детская туфелька из Майданека, платье узницы концлагеря Равенсбрюк. Нельзя без слез прикоснуться к личным историям узников - например, врача-подпольщицы Ольги Клименко, лечившей детей Аушвица. Или к записной книжке военнопленного Залмана Градовского. Он был одним из участников восстания в Аушвице, в результате которого удалось взорвать один из четырех лагерных крематориев, благодаря чему производительность этой "фабрики смерти" снизилась в 1944 году на четверть.

Основная цель музея, подчеркивают его создатели, - препятствовать фальсификации истории и формировать у посетителей точные представления о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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