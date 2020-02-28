В Петербурге врачи удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5 кг

В Петербургском онкоцентре прошла уникальная операция - 70-летней пациентке из груди удалили опухоль общим весом 6,5 килограмма. Новообразование давило на сердце, легкие, трахею, сосуды и представляло серьезную опасность для жизни женщины.

Как сообщает пресс-служба онконцентра, просвет отдельных сосудов в грудной клетке снизился с двух сантиметров до 3-5 миллиметров. Причем, пациентка в прямом смысле не могла дышать полной грудью, для дыхания использовалась лишь верхняя доля правого легкого.

Удивительно, но сама женщина долгое время не знала, что у нее в организме развилась такая огромная опухоль. Новообразование было обнаружено при плановой диспансеризации, после которой женщину и направили в онкоцентр.

Операция по удалению опухоли длилась четыре часа. Новообразование приросло к диафрагме и удалить опухоль не нарушив орган, было крайне сложно. В итоге заведующий торакальным отделением Петербургского онкоцентра Игорь Мосин принял решение использовать методику двойной торакотомии по Оверхольту.

В итоге опухоль удалили вместе с капсулой, где она находилась. При операции параллельно проходила эндоскопия, такой контроль позволял до десятых долей миллиметра контролировать манипуляцию и не задеть органы пациентки.

Сейчас, как отмечают в онкоцентре, пациентка готовится к выписке.