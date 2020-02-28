В России и за рубежом открылись выставки к столетию Федора Абрамова

В Архангельске, Москве и других городах страны, а также за рубежом открылись выставки, подготовленные Архангельским областным краеведческим музеем к 100-летнему юбилею писателя Федора Абрамова. Первую из передвижных экспозиций представили в московском медиацентре "Российской газеты" накануне презентации видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры".

Как сообщила директор Архангельского областного краеведческого музея Наталья Шпанова, его сотрудники подготовили несколько вариантов фотодокументальных выставок "Созидающее слово художника" о Федоре Абрамове и его творчестве.

- К примеру, для Русских домов зарубежных стран мы сделали выставки с текстом на английском и немецком языках. Для Петербурга подготовили вариант с акцентом на творчестве Федора Абрамова, поскольку большую часть своих произведений он написал именно в этом городе. Выставка, открывшаяся в "Российской газете", рассказывает о самых важных вехах в биографии писателя, на ней представлены малоизвестные снимки Абрамова и его земляков, - пояснила Наталья Шпанова.

Самый масштабный выставочный проект к 100-летию мастера слова под названием "Переполненный Россией" открылся в архангельском историко-архитектурном комплексе "Гостиные дворы". По замыслу авторов, это не просто пересказ творческого пути писателя с помощью экспонатов, а приглашение к серьезному разговору с выдающейся личностью и размышлениям о судьбе деревни.

Экспозиция занимает четыре зала, каждый из которых посвящен одному из искусств, раскрывающих Абрамова: литература, театр, живопись, фотография. На выставке звучит его голос, он выступает с экранов. Представлено множество снимков Федора Александровича и его земляков, архивные документы советской поры, рукописи, черновики и прижизненные издания, афиши легендарных спектаклей по абрамовским произведениям, иллюстрации известных художников к его книгам.

Погружают в эпоху раритеты - печатная машинка производства ГДР, фотоаппарат "Смена", деревянная утварь с родного Абрамову Пинежья и другие экспонаты. Отдельно стоит отметить дизайн выставки: синяя дорожка, изображающая реку, деревянная изгородь, парящие в воздухе фотографии с лицами пинежан - все это будто переносит посетителя в Верколу, где родился писатель.

Выставка в Гостиных дворах будет работать до октября. Напомним, 2020-й объявлен в Поморье годом Федора Абрамова.