Взрыв в квартире на севере Петербурга попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва в квартире на севере Петербурга.

На кадрах видно, как в квартире третьего этажа пятиэтажки выбило стекла, а из окон повалил белый дым.

Напомним, взрыв произошел в двухкомнатной квартире в доме №15 по улице Замшина. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отмечают, что пострадал 40-летний мужчина, находившийся в квартире. Он госпитализирован с баротравмой.

В самой квартире сломана межкомнатная дверь. Опасности для соседей нет, строительные конструкции дома не пострадали.