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28.02.2020 18:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Два фрегата ЧФ с "Калибрами" прошли через Босфор

Текст: Юлия Крымова
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", прошли через пролив Босфор в направлении Средиземного моря. Фотографии кораблей в момент прохождения пролива опубликованы на сервисе Turkishnavy, отслеживающем проход судов через Босфорский пролив.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

Ранее в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что фрегаты вышли из Севастополя и держат курс в Средиземное море, где войдут в состав постоянной группировки ВМФ России.

В Средиземное море также с декабря прошлого года находится фрегат "Адмирал Эссен". Для "Адмирала Макарова" и "Адмирала Григоровича" это плановый переход, уточнил представитель флота.

Справка "РГ"

Сторожевые корабли проекта 11356 "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" построены для Черноморского флота в Калининграде, вступили в строй в 2016-2017 годах. Корабли серии названы в честь российских флотоводцев. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также могут нести палубный вертолет. Имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, развивают скорость 30 узлов, 30 суток могут находиться в автономном плавании.

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