Два фрегата ЧФ с "Калибрами" прошли через Босфор

Российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", прошли через пролив Босфор в направлении Средиземного моря. Фотографии кораблей в момент прохождения пролива опубликованы на сервисе Turkishnavy, отслеживающем проход судов через Босфорский пролив.

Ранее в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что фрегаты вышли из Севастополя и держат курс в Средиземное море, где войдут в состав постоянной группировки ВМФ России.

В Средиземное море также с декабря прошлого года находится фрегат "Адмирал Эссен". Для "Адмирала Макарова" и "Адмирала Григоровича" это плановый переход, уточнил представитель флота.

Справка "РГ"

Сторожевые корабли проекта 11356 "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" построены для Черноморского флота в Калининграде, вступили в строй в 2016-2017 годах. Корабли серии названы в честь российских флотоводцев. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также могут нести палубный вертолет. Имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, развивают скорость 30 узлов, 30 суток могут находиться в автономном плавании.