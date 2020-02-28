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28.02.2020,  
10:05
Текст:  Юлия Крымова (Севастополь)

Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

Фото: REUTERS
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Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные ракетами "Калибр", начали проходить черноморские проливы в направлении Средиземного моря.

Там корабли войдут в состав постоянной группировки ВМФ России. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

- Два фрегата Черноморского флота, оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", - начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, - сообщил Рулев.

В результате все три фрегата одной серии - носители "Калибров" - будут находиться в Средиземном море. Третий корабль, "Адмирал Эссен", несет там службу с декабря 2019 года.

По словам Рулева, "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону.

Проходя Черное море, экипажи провели боевые учения в морских полигонах.

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