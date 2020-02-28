На Кубани хирурги удалили женщине опухоль весом 4 килограмма

Хирурги НИИ - Краевой клинической больницы № 1 (НИИ-ККБ №1) провели уникальную операцию 56-летней пациентке, удалив у нее гигантскую опухоль весом в четыре килограмма, которая сдавливала внутренние органы тела. Об этом сообщили в минздраве Краснодарского края.

В ККБ № 1 обратилась 56-летняя женщина, у которой было диагностировано редкое онкологическое новообразование - опухоль, занимавшая всю правую половину туловища. Размер новообразования составлял 35 сантиметров в диаметре, а вес, как выяснилось после операции, - четыре килограмма.

"Опухоль росла из нервного корешка, сдавливая спинной мозг и разрушая часть позвонка, - сообщили в пресс-службе Минздрава Кубани. - Она упиралась в мышцы спины, оттесняла правую почку, нижнюю полую вену, печень, растягивала диафрагму, в итоге почти полностью сдавливая легкое".

Сложнейшую операцию по удалению опухоли проводила комплексная бригада врачей ККБ № 1, и она продлилась шесть часов.

"На первом этапе нейрохирурги выполнили щадящий доступ к спинному мозгу, отделили внутри- и околопозвоночную часть опухоли, провели резекцию ее заднего компонента и стабилизировали позвоночник специальными шурупами, - рассказали в пресс-службе ККБ № 1. - Затем приступили к работе уже торакальные и абдоминальные хирурги. Они через доступ со стороны грудной клетки полностью удалили новообразование".

Самое удивительное, что после операции выяснилось, что опухоль оказалась доброкачественной и не дала метастазы в другие отделы организма. Спустя две недели после этой операции пациентку благополучно выписали из клиники, она чувствует себя хорошо.