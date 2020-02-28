ПБК "Локомотив-Кубань" продлил контракт с Пашутиным на три года

Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" (Краснодар) сроком на три года, то есть до завершения сезона-2022/23, продлил контракт с нынешним главным тренером основной команды 51-летним Евгением Пашутиным (на фото слева).

Бывший наставник нашей мужской национальной сборной (2013-2015), ЦСКА, питерского "Спартака", казанского УНИКСА и саратовского "Автодора" во второй раз за карьеру был назначен главным тренером "Локомотива-Кубани" в декабре прошлого года. Первый период работы Пашутина в "Локо" относится к сезонам 2012/13 и 2013/14, причем "№железнодорожникам" тогда удалось взять второй по значимости континентальный клубный трофей - Кубок Европы (2013), а с ним и пропуск в Евролигу.

Второе пришествие Пашутина на пост рулевого южан пришлось на трудный для краснодарцев момент. После отставки итальянского специалиста Лука Банки и по ходу короткого времени самостоятельной работы его сербского помощника Богдана Карайчича команда никак не могла найти свою игру, неудачно выступала в Кубке Европы, терпела "незапланированные" поражения в регулярном чемпионате Единой лиги. Евгений Пашутин вдохнул в коллектив новую жизнь, с момента его прихода (7 декабря) "Локомотив-Кубань" одержал в Единой лиге 8 (!) побед подряд. Эта красноречивая серия может продолжиться уже завтра девятым по счету выигрышем под началом Пашутина - краснодарцы на выезде встречаются с БК "Нижний Новгород". Сейчас "Локо" делит второе место (по потерянным турнирным очкам) с действующим чемпионом ЦСКА, уступая в таблице "регулярки" только "Химкам".

- Это большая честь, и я хочу лично поблагодарить президента клуба Андрея Владимировича Ведищева за оказанное доверие. Понимаю, что перед нами стоят амбициозные задачи. "Локомотив" - это победные традиции, и я приложу все силы, чтобы команда шла к нашей цели - добивалась результата и оправдывала надежды болельщиков всего Краснодарского края, - цитирует Евгения Пашутина клубная пресс-служба. - При этом мы должны придерживаться имеющейся стратегии развития - растить молодежь. Сейчас у нас в клубе для этого делается очень много. В структуре резерва семь молодежных и детско-юношеских команд. Для них строится специализированный тренировочный центр. Здесь много талантливых ребят - мы насчитали шесть человек ростом за 210 см. Есть по разным позициям очень перспективные ребята. Общая цель - вырастить плеяду, новое поколение игроков для российского баскетбола.

Комментарий

Андрей Ведищев, президент ПБК "Локомотив-Кубань":

- С Евгением Пашутиным связаны наши славные традиции: победа в Кубке Европы, дебют в Евролиге. Это именно тот тренер, который поможет реализовать долгосрочную стратегию. Поставлена задача: создать максимальные условия для подготовки собственного резерва и в ближайшие три-пять лет сделать основную ставку на наших воспитанников. Для этого мы последовательно создаем необходимые условия и активно развиваем молодежные проекты. Идет строительство тренировочного центра для молодежных команд и всей структуры резерва. Пашутин принимает самое активное участие в тренировочном процессе ближайшего резерва, который представляет команды клуба в чемпионатах второго дивизиона Суперлиги и Молодежной лиги. Подписание трехлетнего контракта с Пашутиным подтверждает наше доверие тренеру