Под Астраханью потерпел крушение вертолет

В Астраханской области в районе села Линейное упал вертолет. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС России по региону.

Сообщение об инциденте поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.13 мск, на место выехала оперативная группа в составе пожарно-спасательных подразделений, ГИБДД, а также Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Известно, что вертолет принадлежит частному лицу, информации о жертвах крушения пока нет. Причины падения выясняются, - сообщили в МЧС.