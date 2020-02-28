Полицейские из Адыгеи устроили массовую драку на Кубани

Нескольким полицейским из Адыгеи грозит увольнение из правоохранительных органов за участие в массовой драке в соседнем с республикой крупном кубанском городе Белореченске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В полиции Адыгеи уже начали служебную проверку в отношении сотрудников, которые участвовали в драке.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, дана оценка действиям сотрудников МВД по Республике Адыгея, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - По результатам служебной проверки виновные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел".

Известно, что инцидент произошел ночью с 23 на 24 февраля. Его участниками оказались трое сотрудников одной из рот ДПС по Адыгее. Зачинщиком драки якобы был мужчина-полицейский из этой компании: он предположительно нанес телесные повреждения двум женщинами - младшему сержанту патрульно-постовой службы Белореченска и ее старшей сестре.