В Адыгее ребенок застрял в наручниках во время игры

В Адыгее сотрудникам МЧС пришлось провести необычную спасательную операцию - срезать с ноги 10-летнего школьника наручники. Подросток застрял в них и не смог сам освободиться, рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Адыгее. Видео спасательной операции было выложено на официальной странице ведомства в Instagram.

Инцидент произошел в селе Красногвардейском Республики Адыгея. В местную пожарно-спасательную часть обратились родители мальчика, которые рассказали, что их ребенок игрался с наручниками, но потом его нога застряла в "браслетах", а снять их самостоятельно они не смогли.

Родители отказались объяснять, какая именно игра потребовала в качестве декораций наручники. Также они не смогли ответить на вопрос, где ключи от этих наручников. Поскольку зажимы сильно стискивали ногу подростка, конечность начала опухать, а у самого школьника началась паника. Спасатели с помощью дисковой пилы "болгарки" аккуратно срезали наручники, не повредив ногу ребенка. Поскольку в результате инцидента сам подросток не пострадал, семья решила не обращаться за помощью к медикам и вернулась домой.