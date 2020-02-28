Новости

В Литве подтвержден первый случай заражения коронавирусом 11:51
Вышел первый трейлер перезапуска культового хоррора "Кэндимен" 11:45
Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы по случаю 8 марта 11:44
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково 11:40
Боец ММА Харитонов - о своей форме: Пузо все равно болтается 11:38
Авиаполк ЦВО отработал в стратосфере принудительную посадку "противника" 11:37
Посольство РФ рассказало об охране российских дипломатов в Турции 11:28
Вышел трейлер комедии Андреасяна с Нагиевым "Гудбай, Америка!" 11:25
Вышел трейлер фантастического сериала по игре Tales from the Loop 11:25
В Златоусте нашли нарушения в больнице, где врача вызвали с 327 попытки 11:22
Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга 11:17
В Адыгее ребенок застрял в наручниках во время игры 11:17
В столице началась весенняя обрезка деревьев 11:14
В Калининграде пьяная бабушка опрокинула коляску с внучкой 11:11
В Минске стартовал VIII съезд профсоюзов 11:07
Двоюродный брат Нурмагомедова выступит в андеркарде боя Хабиб - Фергюсон 11:05
Вовсе не шутка. УАЗ "Хантер" станет электромобилем 11:00
Роспотребнадзор объяснил порядок действий при симптомах коронавируса 10:59
В Самаре из школы эвакуировали тысячу человек из-за вспышки реактивов 10:55
СМИ: Мэнголд и Родригес стали режиссерами второго сезона "Мандалорца" 10:46
Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн 10:45
Глава Минздрава Британии оценил меры по защите врачей от агрессии пациентов 10:42
Летевший в Бангкок борт возвращается в Шереметьево из-за трещины в стекле 10:34
В екатеринбургской больнице скончалась беременная пациентка 10:34
Стало известно, в каких регионах продают больше всего алкоголя 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Адыгее ребенок застрял в наручниках во время игры

Текст: Юрий Гень
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Адыгее сотрудникам МЧС пришлось провести необычную спасательную операцию - срезать с ноги 10-летнего школьника наручники. Подросток застрял в них и не смог сам освободиться, рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Адыгее. Видео спасательной операции было выложено на официальной странице ведомства в Instagram.

Фото: iStock
В ЕАО воспитатель детсада заклеила рот ребенку скотчем

Инцидент произошел в селе Красногвардейском Республики Адыгея. В местную пожарно-спасательную часть обратились родители мальчика, которые рассказали, что их ребенок игрался с наручниками, но потом его нога застряла в "браслетах", а снять их самостоятельно они не смогли.

Родители отказались объяснять, какая именно игра потребовала в качестве декораций наручники. Также они не смогли ответить на вопрос, где ключи от этих наручников. Поскольку зажимы сильно стискивали ногу подростка, конечность начала опухать, а у самого школьника началась паника. Спасатели с помощью дисковой пилы "болгарки" аккуратно срезали наручники, не повредив ногу ребенка. Поскольку в результате инцидента сам подросток не пострадал, семья решила не обращаться за помощью к медикам и вернулась домой.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея РГ-Видео

Главное сегодня

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
МИД: Подключение Парижа и Берлина к переговорам по Идлибу нецелесообразно
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих