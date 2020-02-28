В Камышине вывезли три грузовика хлама из дома запасливой хозяйки

Жительница Камышина превратила свою квартиру в хранилище бытовых отходов, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.

На протяжении многих лет женщина складировала в жилом помещении все, что выбрасывали соседи: старые вещи, просроченные консервы, выброшенную мебель и тому подобное. Жильцы дома страдали из-за антисанитарии: неприятный запах и тараканы распространялись по всему подъезду.

Соседи подали исковое заявление, на основании которого суд обязал домовитую хозяйку освободить квартиру от мусора и провести дезинфекцию жилого помещения. Однако женщина исполнять решение не собиралась, а свою коллекцию продолжала пополнять.

Тогда судебные приставы привлекли к исполнению вердикта специализированную организацию по уборке и дезинфекции. Весь накопленный мусор вывезли на трех грузовых машинах.