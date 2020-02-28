В Севастополе осудили шесть человек за обман пенсионеров в картах

Ленинский районный суд Севастополя приговорил к колонии строгого режима шестерых членов организованной группы, которые вымогали деньги у пожилых людей из-за проигрыша в карты. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Трое подсудимых - граждане России из Симферополя и Москвы, еще трое - иностранцы. В апреле и мае 2018 года они трижды приезжали на машинах из Симферополя в Севастополь. Своих жертв, пожилых мужчин, подыскивали на рынке 5-го километра Балаклавского шоссе. Вовлекали их в карточную игру, создавали видимость проигрыша, а затем заставляли отдавать сбережения, применяя насилие или угрозы.

Этим способом у трех севастопольцев в возрасте 78, 75 и 70 лет они выманили 280 тысяч рублей. Сразу после совершения последнего преступления организованную группу задержала полиция.

Все шестеро фигурантов признаны виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой. Организатора группы суд также признал виновным в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

По приговору суда, они проведут в исправительной колонии строгого режима от 7,5 до 9 лет. Также они должны возместить потерпевшим имущественный и моральный вред на общую сумму 325 тысяч рублей.

Отмечается, что во время расследования уголовного дела подсудимые добровольно возместили часть ущерба.