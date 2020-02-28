Ямалец в честь годовщины Победы пересечет Россию на советских машинах

Автопутешественник и член ямальского отделения Русского географического общества Андрей Меньшиков решил проехать через всю страну на машинах советской эпохи. Свою экспедицию он посвятит 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

За его плечами уже больше десятка путешествий на автомобиле. Например, в 2018 году он проехал на "Ниве" вдоль Северного Ледовитого океана из Якутска до родного поселка. А в 2017-2019 годах дорожный экстремал добрался до Сахалина из ЯНАО и с третьей попытки пересек на "Ниве" ледяной покров Татарского пролива, разделяющего материковую часть России и остров.

Сейчас Андрей Меньшиков хочет проехать с востока на запад, посетив самую северную и южную точку страны - города Певек в Чукотском автономном округе и Дербент. Во время путешествия он проедет мимо более 25 регионов.

- Моя экспедиция называется "Страна огромная. Россия от края до края". Я поеду на автомобилях советской эпохи, которые мне предоставят местные жители. Это будут ГАЗ-67 1943 года, "Победа", а также мотоцикл "Урал", - рассказал путешественник ТАСС.

Свой путь Меньшиков начнет уже в марте. Он последует из Владивостока, а завершит путешествие в Калининграде (предварительно, в конце мая). Длина маршрута составит свыше 20 тысячи километров - такие расстояния он уже преодолевал, добираясь до Сахалина.

Справка

Андрей Меньшиков живет в поселке Пурпе вместе с женой и шестью детьми. В прошлом году он отметил юбилей 55 лет. Все его путешествия проходят на машинах при поддержке Российского географического общества, финансовую помощь его экспедициям оказывает компания, в которой он работает.

Ямалец входит в Книгу рекордов Гиннесса и России как первый в истории путешественник, который самостоятельно доехал на легковом автомобиле до мыса Челюскин.