Клуб из Ревды выиграл первый матч финала Кубка РФ по баскетболу

Команда "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревда Свердловской области на своей площадке выиграла первый матч финального противостояния мужского Кубка страны у действующего чемпиона Суперлиги-1 БК "Самара" - 66:63. Ответная встреча состоится 12 марта на берегах Волги.

Именно уральцы и волжане ранее в четвертьфинале с небольшим перевесом выбили из борьбы двух представителей Единой лиги в Кубке РФ, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) - БК "Нижний Новгород" и пермскую "Парму" соответственно. Поэтому в нынешнем противостоянии действующего чемпиона первого дивизиона Суперлиги и бронзового призера сезона 2018/19 нет ничего сенсационного. Особенно если учесть, что в Кубке по специальному решению РФБ запрещено участие иностранных баскетболистов.

В Ревде финала ждали как нереально большого праздника. Ведь раньше главная стадия Кубка России проводилась в формате "Финала четырех" и исключительно в городах, значимых с точки зрения численности жителей. А в сугубо провинциальной, но очень любящей баскетбол Ревде - по данным переписи населения от 2019 года, не более 63 тысяч человек.

Хозяева площадки большую часть первого матча финала находились в роли догоняющих: на большой перерыв команды ушли при счете 37:28 в пользу гостей. Однако после отдыха "темповцы" стали гораздо больше соответствовать своему названию: они взвинтили скорости, улучшили процент попаданий и наконец-то вышли вперед в районе 33-й минуты после точного броска Андрея Кирдячкина - 53:52. Заем у гостей отличился Андрей Глазунов, набравший пять очков подряд, но ревдинцев уже было не остановить. Даже уступая "минус 5" за 2.48 до сирены об окончании встречи (ничья здесь была разрешена), баскетболисты "Темпа" при бурной поддержке болельщиков сохраняли уверенность в положительном исходе игры.

Эффектные "трешники" в исполнении Максима Кирьянова и Федора Ключникова, последовавшие буквально друг за другом, кардинально переломили ход концовки матча. В заключительные 50 секунд счет на табло уже не менялся. Однако команде из Ревды в ответном сражении столь зыбкое преимущество в три очка удержать будет крайне трудно. Наверное, все-таки БК "Самара" и есть фаворит увлекательного финала.

Тем временем

В Суперлиге 1 уже исчерпана программа февральских матчей. Напомним, что на протяжении двухкругового турнира 16 участников бьются за восемь мест в плей-офф. На данный момент лидируют "Спартак-Приморье" из Владивостока и "Самара" (по 19 побед и 4 поражения).

Далее в зоне попадания в плей-офф идут ярославский "Буревестник" (16-7), сахалинский "Восток-65" (15-8), "Уралмаш" из Екатеринбурга (14-9), "Темп-СУМЗ-УГМК" и ижевский "Купол-Родники" (по 13-10). "Пограничное" нахождение в таблице сразу у двух столичных коллективов - МБА (11-13) и "Руна-Баскет" (11-12). На подходе к этой вполне солидной компании сургутский "Университет-Югра" (10-13), чуть дальше представляющий главный город Башкортостана "Уфимец" (9-14).

Фото www.bcsamara.com.