Клуб из Ревды выиграл первый матч финала Кубка РФ по баскетболу

Новости

В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов 22:25
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек 22:04
В Париже из-за пожара эвакуировали пассажиров Лионского вокзала 21:38
Рынок смартфонов упадет на 10,6% в первом полугодии 2020 года 21:35
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе 21:28
При крушении вертолета в Астраханской области погиб человек 20:48
В Москве топ-менеджер устроила дебош в такси 20:40
Под Астраханью потерпел крушение вертолет 20:30
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани 20:24
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" 20:21
Крошечная лапа редкого существа найдена в древнем янтаре 20:21
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев 19:42
ЦБ: Високосный год ускорит рост заработной платы 19:32
Слухи о прошении передать Спас-на-Крови РПЦ оказались фейком 19:28
В ЦБ считают, что коронавирус может изменить прогноз по росту ВВП России 19:18
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП 18:57
Два фрегата ЧФ с "Калибрами" прошли через Босфор 18:48
Заместителем министра труда и соцзащиты РФ назначена Ольга Баталина 18:41
"Матч ТВ" покажет фильм о судьбе бобслеистки Ирины Скворцовой 18:41
РФБ утвердила главных тренеров сборных России по баскетболу 3х3 18:24
В СГ создают единую группу по решению эпидемиологических вопросов 18:19
Минфин уточнит параметры бюджета из-за коронавируса 18:16
В Москве обезврежена банда, возглавляемая "актером культовых фильмов" 18:15
Автоэксперт: мотор-шоу сократятся до континентальных фестивалей 18:10
Российские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 22:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Клуб из Ревды выиграл первый матч финала Кубка РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Команда "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревда Свердловской области на своей площадке выиграла первый матч финального противостояния мужского Кубка страны у действующего чемпиона Суперлиги-1 БК "Самара" - 66:63. Ответная встреча состоится 12 марта на берегах Волги.
Фото: www.bcsamara.com Фото: www.bcsamara.com
Фото: www.bcsamara.com

Именно уральцы и волжане ранее в четвертьфинале с небольшим перевесом выбили из борьбы двух представителей Единой лиги в Кубке РФ, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) - БК "Нижний Новгород" и пермскую "Парму" соответственно. Поэтому в нынешнем противостоянии действующего чемпиона первого дивизиона Суперлиги и бронзового призера сезона 2018/19 нет ничего сенсационного. Особенно если учесть, что в Кубке по специальному решению РФБ запрещено участие иностранных баскетболистов.

В Ревде финала ждали как нереально большого праздника. Ведь раньше главная стадия Кубка России проводилась в формате "Финала четырех" и исключительно в городах, значимых с точки зрения численности жителей. А в сугубо провинциальной, но очень любящей баскетбол Ревде - по данным переписи населения от 2019 года, не более 63 тысяч человек.

Фото: пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
ПБК "Локомотив-Кубань" продлил контракт с Пашутиным на три года

Хозяева площадки большую часть первого матча финала находились в роли догоняющих: на большой перерыв команды ушли при счете 37:28 в пользу гостей. Однако после отдыха "темповцы" стали гораздо больше соответствовать своему названию: они взвинтили скорости, улучшили процент попаданий и наконец-то вышли вперед в районе 33-й минуты после точного броска Андрея Кирдячкина - 53:52. Заем у гостей отличился Андрей Глазунов, набравший пять очков подряд, но ревдинцев уже было не остановить. Даже уступая "минус 5" за 2.48 до сирены об окончании встречи (ничья здесь была разрешена), баскетболисты "Темпа" при бурной поддержке болельщиков сохраняли уверенность в положительном исходе игры.

Эффектные "трешники" в исполнении Максима Кирьянова и Федора Ключникова, последовавшие буквально друг за другом, кардинально переломили ход концовки матча. В заключительные 50 секунд счет на табло уже не менялся. Однако команде из Ревды в ответном сражении столь зыбкое преимущество в три очка удержать будет крайне трудно. Наверное, все-таки БК "Самара" и есть фаворит увлекательного финала.

Тем временем

В Суперлиге 1 уже исчерпана программа февральских матчей. Напомним, что на протяжении двухкругового турнира 16 участников бьются за восемь мест в плей-офф. На данный момент лидируют "Спартак-Приморье" из Владивостока и "Самара" (по 19 побед и 4 поражения).

Далее в зоне попадания в плей-офф идут ярославский "Буревестник" (16-7), сахалинский "Восток-65" (15-8), "Уралмаш" из Екатеринбурга (14-9), "Темп-СУМЗ-УГМК" и ижевский "Купол-Родники" (по 13-10). "Пограничное" нахождение в таблице сразу у двух столичных коллективов - МБА (11-13) и "Руна-Баскет" (11-12). На подходе к этой вполне солидной компании сургутский "Университет-Югра" (10-13), чуть дальше представляющий главный город Башкортостана "Уфимец" (9-14).

Фото www.bcsamara.com.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга УрФО Свердловская область ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

Лавров: Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не может
За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ