Самолет Тюмень - Салехард вернулся в аэропорт из-за неисправности

Рейс Тюмень - Салехард авиакомпании "Ямал" вернулся в аэропорт вылета. В самолете сработал индикатор неисправности аэронавигационного оборудования, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Из-за возможных неполадок командир воздушного судна принял решение вернуться в Рощино. Самолет штатно приземлился спустя час после вылета.

На борту находился 81 пассажир, в том числе один ребенок. В столицу ЯНАО они вылетят на резервном воздушном судне.

"Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, и о защите прав потребителей", - говорится в сообщении ведомства.