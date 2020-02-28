Новости

В Перми девочку высадили из автобуса из-за неработающей транспортной карты 16:20
Пропавших в Калининграде подростков нашли живыми 16:16
В нескольких районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бездомных собак 16:13
В Москве пройдет образовательный интенсив для волонтеров 16:09
В Москве школьница умерла на перемене 16:08
Планировавшие напасть на саратовскую школу подростки не состояли на учете 16:00
Можно ли оформить по ОСАГО повреждения автомобиля от камней 16:00
Шюррле из-за травмы пропустит несколько матчей после возобновления РПЛ 15:58
Полицейские из Адыгеи устроили массовую драку на Кубани 15:57
В Севастополе осудили шесть человек за обман пенсионеров в картах 15:49
Микробиологи нашли причину возрастной потери зрения 15:40
Под Псковом двое мужчин убили соседку-ветерана ради чемодана 15:31
Порог инвестиций для недобычных проектов в Арктике для получения льгот может быть снижен 15:26
Свердловские города получат десятки миллионов на благоустройство 15:24
В Иране за сутки число больных коронавирусом выросло почти на 150 человек 15:22
В Госдуме исключили военное противостояние России и Турции в Сирии 15:20
В Мурманской области молодежи будут сразу начислять полярные надбавки 15:20
Калининградка подала в суд на врачей, дважды не заметивших перелом 15:19
В Поморье воспитателя заподозрили в жестоком обращении с детьми 15:16
В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД 15:15
Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса 15:13
В Южной Корее зарегистрирован первый случай повторного заражения COVID-19 15:12
Видео: водитель-новичок мучается, выезжая с полупустой парковки 15:05
На Кубани арестован подозреваемый в убийстве 8-летней девочки 15:02
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 15:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свердловские города получат десятки миллионов на благоустройство

Текст: Татьяна Воробьева

Три города в Свердловской области - Заречный, Сысерть и Новоуральск - вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов формирования комфортной городской среды. "Они получат федеральные средства на благоустройство", - передает департамент информполитики Среднего Урала.

Так, Заречный заявился на конкурс с проектом восстановления Таховского бульвара, построенного в начале 1970-х годов и с тех пор не подвергавшегося реконструкции. По замыслу, основой территории станут пешеходные маршруты, а на них будут "нанизываться" функциональные зоны - детские, спортивные, событийные и так далее. На воплощение идей в жизнь город получит 70 миллионов рублей.

Фото: Александр Корольков
В Тюмени назовут лучшие проекты благоустройства малых городов

В Сысерти предложили восстановить исторический центр. Например, Бажовский спуск - площадка с видом на плотину и завод - станет его "сердцем" и свяжет храмовую площадь, городской сад, плотину и завод. Здесь планируют разбить яблоневый сад, установить качели. Город на свое преображение также получит 70 миллионов рублей.

Проект атомграда Новоуральска предполагает реконструкцию бульвара, названного в честь академика Кикоина, который был одним из первых физиков, начавших работу по разделению изотопов урана для получения урана-235. Общая площадь благоустройства превысит 31 тысячу квадратных метров. Здесь появятся цветники, амфитеатр, воркаут и многое другое. Сумма поддержки по итогам конкурса составила 90 миллионов рублей.

"По всем трем победителям по поручению губернатора будут выделено дополнительные средства, чтобы все объекты были завершены", - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кстати

Всего на конкурс из разных регионов поступило три сотни заявок, дошли до финала и стали победителями 80 проектов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Бюджеты регионов Экономика Казна Федеральный бюджет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить