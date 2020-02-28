Свердловские города получат десятки миллионов на благоустройство

Три города в Свердловской области - Заречный, Сысерть и Новоуральск - вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов формирования комфортной городской среды. "Они получат федеральные средства на благоустройство", - передает департамент информполитики Среднего Урала.

Так, Заречный заявился на конкурс с проектом восстановления Таховского бульвара, построенного в начале 1970-х годов и с тех пор не подвергавшегося реконструкции. По замыслу, основой территории станут пешеходные маршруты, а на них будут "нанизываться" функциональные зоны - детские, спортивные, событийные и так далее. На воплощение идей в жизнь город получит 70 миллионов рублей.

В Сысерти предложили восстановить исторический центр. Например, Бажовский спуск - площадка с видом на плотину и завод - станет его "сердцем" и свяжет храмовую площадь, городской сад, плотину и завод. Здесь планируют разбить яблоневый сад, установить качели. Город на свое преображение также получит 70 миллионов рублей.

Проект атомграда Новоуральска предполагает реконструкцию бульвара, названного в честь академика Кикоина, который был одним из первых физиков, начавших работу по разделению изотопов урана для получения урана-235. Общая площадь благоустройства превысит 31 тысячу квадратных метров. Здесь появятся цветники, амфитеатр, воркаут и многое другое. Сумма поддержки по итогам конкурса составила 90 миллионов рублей.

"По всем трем победителям по поручению губернатора будут выделено дополнительные средства, чтобы все объекты были завершены", - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кстати

Всего на конкурс из разных регионов поступило три сотни заявок, дошли до финала и стали победителями 80 проектов.