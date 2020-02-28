Уральская "оборонка" реализовала 168 инвестпроектов на 25 миллиардов

В прошлом году предприятия ОПК Свердловской области вложили в производство 25,9 миллиарда рублей, реализовав 168 инвестпроектов. Инвестиции в основные фонды составили 33,2 миллиарда, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 6,2 миллиарда.

Как отметил президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн, одни из самых крупных проектов в рамках техперевооружения осуществили Серовский механический завод и Машиностроительный завод имени Калинина. На первом ввели в эксплуатацию линию по производству спецкорпусов мощностью 130 тысяч в год, на МЗиКе - цех термической обработки и производственно-технический комплекс по изготовлению гражданской продукции.

Консолидированный объем производства в свердловском ОПК в 2019 году составил 324, 3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018-м выпуск военной техники уменьшился примерно на 20 миллиардов (это связано с объективным сокращением гособоронзаказа). Вместе с тем отгрузка гражданской продукции выросла более чем на 11 миллиардов. Ее выпуск увеличили 63 завода. По прогнозу, общий объем производства в 2020 году достигнет 366 миллиардов рублей. Кстати

Кстати

Полномочия генерального директора союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимира Щелокова продлены на пять лет: за это проголосовало единогласно общее собрание. Сегодня в союз входят 108 производственных предприятий, НИИ, КБ, а также вузы и банки, сотрудничающие с ОПК. В этой отрасли занято 97 тысяч жителей региона. Средняя зарплата свердловских оборонщиков в 2019 году составила 49 тысяч рублей.