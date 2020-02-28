В Екатеринбурге проверят обстоятельства смерти беременной в больнице

Обстоятельства гибели в екатеринбургской больнице 28-летней женщины, которая находилась на восьмом месяце беременности, проверит Следственный комитет и комиссии горздрава и минздрава.

Пациентка скончалась 26 февраля в приемном отделении одной из клиник города, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. Спасти ребенка врачам также не удалось.

По сообщению местных СМИ, муж женщины заявил, что "скорая" долго ехала на вызов. Однако согласно информации горздрава, медработники действовали по регламенту.

- Время поступления вызова, время его передачи бригаде и время прибытия бригады скорой помощи на вызов фиксируется в автоматизированной информационной системе и может быть в любой момент времени проверено. В данном случае вызов поступил в 12:32, передан реанимационной бригаде в 12:33, в 12:45 бригада прибыла на место. Это время полностью соответствует времени, которое предписано для выполнения экстренных вызовов федеральными нормативами, - рассказали "РГ" в пресс-службе управления здравоохранения.

Там отметили, что до приезда "скорой" спасти девушку пытались сотрудники женской консультации. Приехав, бригада зафиксировала клиническую смерть и еще полчаса проводила реанимационные мероприятия с использованием всего оборудования и медикаментов. Женщину подключили к искусственной вентиляции легких и отвезли в ближайшую больницу.

- Мы понимаем, что смерть беременной женщины и ее малыша - это огромная трагедия для всей семьи, но также это чрезвычайный и трагический случай и для всех медицинских работников, которые оказывали ей помощь, - говорят в горздраве.

Причины гибели пациентки будут известны после результатов экспертиз.

Органы СК проводят доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося, а также то насколько полно и качественно оказывалась пациентке помощь.