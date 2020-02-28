В Тюмени на завод приехал мусоровоз с повышенным фоном радиации

На контрольно-пропускном пункте тюменского мусоросортировочного завода зафиксировали превышение предельно допустимых норм радиации в одном из мусоровозов. О том, что среди груза машины находится что-то опасное, стало известно благодаря спецоборудованию.

Из-за инцидента была приостановлена работа предприятия, а проезд к нему был перекрыт сотрудниками ГИБДД, рассказали "РГ" в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Тюменской области.

Для обеспечение безопасности предприятие уведомило Росприроднадзор, МЧС и правоохранительные органы.

- Ситуация находится на контроле собственных специалистов отдела экологии, охраны труда и промышленной безопасности, - пояснили в компании.

Там предупредили о возможном отклонении графиков вывоза ТКО, но пообещали, что запланированные маршруты спецтранспорт обработает до конца дня.

Сейчас перекрытие снято, работа завода и движение спецмашин восстановлены, мусоровоз осмотрен и изолирован. Регоператор ждет окончания работ Росприроднадзора и рекомендаций от его сотрудников.