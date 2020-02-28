Новости

Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов 14:44
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус 14:43
Суд арестовал ульяновского школьника, ранившего учительницу ножом 14:43
Лукашенко поздравил велогонщика Королька с золотой медалью ЧМ 14:39
Премьер Южной Кореи работает в эпицентре вспышки COVID-19 14:39
В Подмосковье избили бывшую участницу шоу "Дом-2" 14:37
В Тюмени на завод приехал мусоровоз с повышенным фоном радиации 14:37
Большинство россиян приветствуют идею сделать выходным день голосования по поправкам в Конституцию 14:33
Opel расширит гамму комплектаций выпускаемой в Калуге Zafira Life 14:33
Уральская "оборонка" реализовала 168 инвестпроектов на 25 миллиардов 14:32
Шнуров временно прекратил концертную деятельность 14:28
Лукашенко заявил о необходимости пенсионной реформы в Беларуси 14:24
Hyundai Motor из-за коронавируса остановил автозавод 14:24
Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе 14:20
Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной 14:20
Школьников научат оказывать первую помощь 14:19
В Петербурге врачи удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5 кг 14:17
Памфилова: Коронавирус не помешает голосованию по Конституции 14:16
Губернатор Красноярского края будет лично проверять лесосеки 14:14
Ямалец в честь годовщины Победы пересечет Россию на советских машинах 13:56
В Москве состоится премьера сборника оскаровских короткометражек 13:55
Лавров заявил об обеспокоенности наращиванием сил НАТО у границ РФ 13:54
В Москве 29 февраля перекроют ряд улиц для движения транспорта 13:52
Главный тренер "Спартака": Может, у Федуна есть напряжение. У меня - нет 13:48
Актриса-трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в 28 лет 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени на завод приехал мусоровоз с повышенным фоном радиации

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На контрольно-пропускном пункте тюменского мусоросортировочного завода зафиксировали превышение предельно допустимых норм радиации в одном из мусоровозов. О том, что среди груза машины находится что-то опасное, стало известно благодаря спецоборудованию.

Фото: iStock
В Кузбассе школьную столовую закрыли из-за радиоактивного газа

Из-за инцидента была приостановлена работа предприятия, а проезд к нему был перекрыт сотрудниками ГИБДД, рассказали "РГ" в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Тюменской области.

Для обеспечение безопасности предприятие уведомило Росприроднадзор, МЧС и правоохранительные органы.

- Ситуация находится на контроле собственных специалистов отдела экологии, охраны труда и промышленной безопасности, - пояснили в компании.

Там предупредили о возможном отклонении графиков вывоза ТКО, но пообещали, что запланированные маршруты спецтранспорт обработает до конца дня.

Сейчас перекрытие снято, работа завода и движение спецмашин восстановлены, мусоровоз осмотрен и изолирован. Регоператор ждет окончания работ Росприроднадзора и рекомендаций от его сотрудников.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих