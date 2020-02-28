Единственный в мире памятник фронтовому почтальону установлен в Воронеже

В Воронеже у здания главпочтамта установлен единственный в мире памятник фронтовому почтальону. Бронзовый солдат с винтовкой за плечом шагает к своим адресатам. Левой рукой он придерживает пухлую сумку, в правой - заветные треугольники, сказочную радость для людей на войне.

Памятник открыли в мае 2015 года. И не было дня, чтобы рядом с ним не лежали живые цветы.

А прототип бронзового солдата - почтальон ефрейтор Иван Леонтьев.

- Мое внимание привлекла фотография парня-почтальона с ярким, мужественным лицом, - рассказал "Родине" один из авторов альбома Вадим Носов. - На обороте снимка было написано: "Леонтьев, Воронежский фронт, 1942".

Поиск в архиве Минобороны помог установить: ефрейтор Иван Исаакович Леонтьев, 1904 года рождения, уроженец Курганской области, член ВКП(б), был призван на фронт в 1942 году. Служил почтальоном 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. В мае 1943-го награжден медалью "За боевые заслуги".

Прототип бронзового солдата - почтальон ефрейтор Иван Леонтьев.

"Во время боев, рискуя своей жизнью, доставлял корреспонденцию на передовые позиции, - говорится в представлении. - Во время боя за станцию Балаклея был обстрелян немецкими автоматчиками, несмотря на это, принес на передовую бойцам и командирам почту. За проявленную смелость и мужество товарищ Леонтьев вполне достоин награждения".

ПОЧТАЛЬОН, КОНЕЧНО, И САМ ПИСАЛ ДОМОЙ. ПОСЛЕДНЮЮ ВЕСТОЧКУ ОТ СЫНА ЛУКЕРЬЯ МИХАЙЛОВНА ЛЕОНТЬЕВА ПОЛУЧИЛА В ЯНВАРЕ 1944 ГОДА...

Почтальон, конечно, и сам писал домой. Последнюю весточку от сына Лукерья Михайловна Леонтьева получила в январе 1944 года, когда дивизия била немцев под Никополем. До самой смерти в 1958 году верила, что отыщется пропавший без вести Ваня...

Идея поставить в Воронеже памятник Ивану Леонтьеву - и всем фронтовым почтальонам - принадлежала Почте России, Российскому военно-историческому обществу и Министерству обороны. Бронзового солдата с почтовой сумкой на ремне изваяли в студии военных художников имени М.Б. Грекова. На открытии мемориала самым дорогим гостем была Ольга Буданова - в годы войны старший лейтенант войск связи, заместитель начальника военно-полевого сортировочного центра. Всем, кто участвовал в церемонии, запомнились ее слова:

- Мы работали по 18 часов, чтобы обеспечить фронт связью. Самим письма писать было некогда. И медлить нельзя было ни минуты - задержка корреспонденции приравнивалась к преступлению. Грузовики с надписью "Почта" всегда шли впереди колонн, им везде была "зеленая улица".

Наградной лист Ивана Леонтьева.

Готовя эту публикацию для "Документов Победы", мы позвонили в Курган, на родину Ивана Леонтьева. Удивительно, но о памятнике земляку в Воронеже там узнали только после звонка из редакции.

- Спасибо "Родине" за эту информацию, - сказал глава города Андрей Потапов. - Мы обязательно постараемся найти родственников Ивана Леонтьева - известно, что у него была сестра Анна. Она умерла в 2006 году, но сохранился ее дом, возможно, живы потомки. Продумаем, как увековечить память Ивана Исааковича на его родине. И обязательно съездим в Воронеж поклониться памятнику.

К 65-летию Победы почтовики России готовили фотоальбом, посвященный работе связистов на войне. Просматривали фронтовые снимки из архива кинофотодокументов...

Советские воины разбирают почту. 2-ой Белорусский фронт. Май 1944 года. Фото: РИА Новости

КОМАНДА

Из "Инструкции войсковому почтальону (на военное время)"

7 августа 1944 г.

Для обслуживания личного состава почтовой связью командование каждой отдельной войсковой части (до отдельной роты включительно), учреждения из заведения Красной Армии назначает войскового почтальона из числа наиболее грамотных лиц сержантского состава и, в крайнем случае, из числа наиболее грамотных и расторопных красноармейцев[...]

Войсковой почтальон обязан:

а) ежедневно, независимо от обстоятельств боевой обстановки, производить обмен почты с военно-почтовой станцией в установленные сроки;

б) доставлять непосредственно адресатам или через войсковых почтальонов подразделений полученную от военно-почтовой станции корреспонденцию и периодическую печать в тот же день [...]

12. На невыданные почтовые отправления командование войсковой части дает справки о причине невручения их. Например: "Адресат в части не состоит", "Адресат выбыл" [...] Если адресат убит или пропал без вести, то на почтовом отправлении делается отметка "Доставить невозможно". Слова "убит" или "пропал без вести" на невыданных отправлениях указывать воспрещается[...]

20. [...] В случае ранения войсковой почтальон обязан принять все зависящие от него меры к сохранению и переотправке доверенной ему корреспонденции по назначению или к передаче ее в ближайшую военно-почтовую станцию1.

1. Почта Победы 1941-1945. М. 2014. С. 35-43.