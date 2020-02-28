"ПИШУ НА ДНИЩЕ КОТЕЛКА, С КОТОРОГО ТОЛЬКО ЧТО ПООБЕДАЛ..."

Окопную правду войны много лет собирает в поселковом музее воспитательница детского сада

"Пишу это письмо в походе на днище котелка, с которого только что пообедал. Сотни километров уже позади, ноги в волдырях, т. к.идем пешком. Но с каждым днем все ближе к дому... Война окончена. У многих есть горе, убиты мужья, сыновья, отцы. Я уцелел. Не далек тот день, когда я опять вернусь домой. Правда, слишком много в мои года прибавилось седых волос..."*.

Эти строки командир орудия батареи 120 мм 917-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии Адольф Онксион написал жене Надежде 1 июня 1945 года. Адольф - эстонец, на фронт был призван 15 октября 1942 года из Ленинграда. В составе Ленинградского фронта участвовал в прорыве блокады, в Красноборско-Смердынской наступательной операции, в наступлении под Мгой. В 1944-м награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу".

Но в письмах жене - ни слова о подвигах...

Письмо Адольфа Онксинона.

4.04.1943

"Дорогая Надюша! Как я уже писал, что я заболел немного, повалялся, а когда с госпиталя вышел, то своих уже не застал... Зимой валялся на морозе, в снегу, в холоде и ветру и ничего не случалось, а летом землица подпутала. Попал я на лечение прямо как в рай. Койка, тюфяк, одеяло, а главное и простыни есть. Тихо, тепло, лежишь спишь или читай. Да, поверь, что через 6 дней уже надоело. Скучно.

По палате бродят санитарки - молодые девчата. Поверь, Надюша, смотришь на них и думаешь, на сколько постарел, что даже молодая симпатичная девчушка не вызывает какого-то чувства".

Читаю письма Адольфа Онксиона в музее поселка Кузнечное под городом Приозерском Ленинградской области. Создала музей в старинном хуторе воспитательница детского сада Мария Куск. Почти четверть века она собирает материалы, связанные с историей родного поселка. В том числе с военной историей - рядом со своим домом Мария находила оружие, гильзы.

Когда экспонаты перестали помещаться в доме, воспитательница детского сада купила старинный финский хутор, который признали аварийным. Начала его восстанавливать, со временем превратила в полноценный музей.

Основные посетители здесь - школьники и детсадовцы из Кузнечного. Все чаще приезжают группы из Карелии и даже Петербурга. В этом году Мария планирует открыть еще два зала, а со временем обустроить в хуторе настоящее выставочное пространство, чтобы у каждого экспоната была своя, цепляющая за сердце история.

Как у этих писем Адольфа Онксиона жене, которые однажды принес Марии подписчик ее музейной группы в социальных сетях.

9.04.1945

"Весь день шел дождь. Рано утром нас сменили... Кажется, все силы были против нас: дорога представляла из себя густую сметану, сверху льет, но продолжаем все эти трудности. Когда дотопали до места - сухой нитки не было. Развели костер, все с себя сняли и немного подсушили у огня. Нашли сарай вроде скотного двора, навоз вычистили, сделали нары, вобщем оборудовали и получилось сносное помещение для жилья... В бою бывают всякие случаи. Мой хороший товарищ ... потерял левую руку у локтя. Разрыв произошел в 3х метрах от меня. Я успел упасть в ямку, так что только оглушило". [...]

"Сколько утекло воды за это время! Если бы мне кто сказал, что я еще буду жив в 45 г. я бы его засчитал сумасшедшим. Право, сам удивляюсь этому, но всетаки питаю надежду на удачу в будущем".

21.04.1945

"Сегодня весь день льет дождь и холодно. Скорее похоже на осень, чем на весну... И.Эренбург пишет, что "май будет настоящим маем", будем надеяться, что это будет так. Ибо чем ближе конец тем с большим нетерпением его ждут. Да и пора уже".

3.09.1945

"Сегодня утром сообщили, что Япония капитулировала и война окончена. Надя! Только вдумайся в эти слова, как они звучат и что они обозначают... Милая малышка, ведь и во сне тебя вижу, а карточка напоминает о пролетевших счастливых мгновениях. Знала бы ты как я жду этой минуты когда опять будем вместе.

...Надя, у тебя сейчас тяжелое положение, ото всей души тебе советую, продай то, что мне мало по размеру ботинки костюм бостон, это хоть немного тебя уравновесит в твоем положении".

Через несколько дней Адольфа Онксиона демобилизовали, и он вернулся к Надежде. Через год у них родился долгожданный первенец.

Воспитательница детсада Мария Куск Фото: из личного архива