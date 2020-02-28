Россия и Китай обсудили совместную борьбу с COVID-19

Российские и китайские специалисты обсудили ход совместной борьбы с угрозой распространения коронавирусной пневмонии COVID-19. Консультации с участием Главного государственного санитарного врача РФ, руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой состоялись 27 февраля в посольстве КНР в России.

Глава Роспотребнадзора назвала соседние страны "братьями по оружию" в противостоянии распространению коронавируса нового типа, подчеркнув готовность России и в дальнейшем укреплять сотрудничество с КНР в противоэпидемической сфере. По ее словам, Китай доказал эффективность проводимых им мер по борьбе с COVID-19, в России пристально изучают китайский опыт.

Анна Попова напомнила, что Россия ввела жесткие меры, чтобы противодействовать распространению заболевания, подчеркнув, что они носят временный характер. Все решения по проверке пассажиров, помещения их в случае необходимости под карантин в равной мере касаются и россиян, и приезжих из других стран. По словам Поповой, в рамках санитарных мер по профилактике COVID-19 сейчас на территории РФ под наблюдением находятся порядка 30 тысяч человек, и лишь треть из них - граждане КНР. Она призвала посольство КНР активно подключиться к разъяснительной работе, донеся до находящихся на территории России китайских граждан необходимость соблюдать противоэпидемические правила.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, напомнил, что пик эпидемии в Китае уже прошел. Он выразил надежду, что Россия в скором времени откорректирует или снимет ограничительные меры на въезд китайских граждан. Дипломат сообщил, что Китай с пониманием относится к предпринятым Россией санитарно-карантинным мерам. По его словам, посольство по своим каналам информирует находящихся в России граждан КНР о соответствующей деятельности властей и просит соблюдать существующие правила. Так, 28 февраля китайское диппредставительство опубликовало сразу два сообщения, в которых граждан КНР призывают "следовать правилам и сотрудничать с представителями властей в процессе проверок и карантина". "Российская сторона подчеркивает, что отношения с КНР являются приоритетными в национальной внешней политике, что Россия дорожит дружбой и сотрудничеством с Китаем. Противоэпидемические меры в Москве распространяются на всех, а не только на граждан КНР", - отмечается в сообщении посольства.

Многие живущие в Москве китайцы с пониманием относятся к противоэпидемическим мерам властей. Студентка РУДН Чжоу Нань рассказала "РГ", что в ее университете под карантин были помещены порядка 150 студентов, вернувшихся с новогодних каникул из Китая. "Под карантинную зону было выделено три этажа общежития, но и после карантина студентам нужно дважды в день проверять температуру у коменданта вплоть до 2 марта. Под карантином было скучно, но все понимали, что так надо", - рассказывает Чжоу. "Думаю, москвичи грамотно ведут себя. Конечно, есть небольшая часть тех, кто паникует и боится - но их мало", - отметила студентка.

В СМИ мелькали сообщения, что находящимся в Москве гражданам Китая в некоторых случаях препятствовали в пользовании транспортом - не пускали в вагон метро, маршрутку. В столичной мэрии официально подтвердили: никаких распоряжений насчет ограничения в передвижении по городу китайцев, конечно же, нет и не было. Если какие-то инциденты и имели место, то это исходило со стороны обычных граждан. Кстати, в СМИ были сообщения и о ситуациях, когда пассажиры грубо вели себя в транспорте по отношению к россиянам, надевшим маску, заподозрив, что те больны. Так что если "короновирусная дискриминация" иногда и проявляется - то распространяется не только на граждан КНР.

Отношение к Китаю и китайцам на фоне эпидемии не изменилось. В соцсетях нет массовых упоминаний о бойкоте китайских ресторанов, нет требований выдворения из города граждан Китая. Напротив, все, с кем мы общались в связи с эпидемией в Китае, выражают сочувствие и поддержку китайскому народу, считают авторы этой публикации.

Более того, в Москве ширится акция "Изолировать вирус, а не дружбу". К ней, в частности, уже присоединился Московский зоопарк, где в качестве символов российско-китайской дружбы живут две привезенные из КНР панды.