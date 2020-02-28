Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов

Россия в 2019 году продала Великобритании золото на 5,33 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы. Это основная часть всего экспорта драгоценного металла, который в прошлом году составил 5,74 миллиарда долларов.

В физическом выражении экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз - с 10,4 до 113,5 тонны. В итоге Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем годом ранее.

Остальной объем золота купили еще 12 стран, среди которых Казахстан, Китай и Швейцария.

Как рассказал РБК директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган, рекордное наращивание экспорта золота в Великобританию можно объяснить опасениями по поводу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, который официально состоялся 31 января 2020 г.

Также на позицию Великобритании повлияли глобальные тренды спроса на золото и традиционная роль Великобритании как центра торговли и хранения золота. На британских инвесторов могли повлиять также торговые войны между Соединенными Штатами и Китаем, отметил профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.