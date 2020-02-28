Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана

Для нераспространения коронавирусной инфекции в России правительство расширяет список стран, откуда ограничен въезд иностранных граждан. С 1 марта мера вводится в отношении Южной Кореи.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно закрыв для иностранцев, прибывающих из Южной Кореи, все пункты пропуска в российских аэропортах, за исключением столичного Шереметьево.

Ограничение также не распространяется на граждан из стран Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Аналогичный запрет в отношении Ирана действует уже с пятницы, 28 февраля. Распоряжения также подписаны главой правительства. Закрыт въезд иранцам, прибывающим в Россию для обучения, работы, туризма и в целях транзита. МВД приостанавливает оформление приглашений на въезд в страну и разрешений на работу для граждан Ирана, находящихся за пределами России.

Министерству иностранных дел предписано временно прекратить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз как иранцам, в том числе в электронном формате, так и гражданам других государств, находящимся или проживающим в исламской республике.