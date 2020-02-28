Российские гимнасты пропустят этапы КМ в Японии и США из-за короновируса

Сборная России по спортивной гимнастике не примет участия в этапах Кубка мира в Токио и Милуоки (США) из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Дело в том, что на пути в Милуоки две пересадки - в Амстердаме и Чикаго. Если хотя бы один пассажир схватит вирус или будет в контакте с носителем, то накладывается карантин, самое маленькое, на две недели. Мы просто не можем так рисковать нашими спортсменами. А о Японии, куда должен был лететь (Артур) Далалоян, даже речи быть не может", - сказала Родионенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Тренер сообщила, что вместо этого Никиту Нагорного, который должен был выступать в США, заявили на этап в английском Бирмингеме, а Далалояна - в немецком Штутгарте.