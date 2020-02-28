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28.02.2020 10:17
Рубрика: Культура

Российские кинотеатры и дома культуры получили в подарок 2000 фильмов

Текст: Наталья Лебедева

Госфильмофонд России бесплатно передал российским кинотеатрам и домам культуры более 2000 фильмов. Такой подарок учреждения получили благодаря проекту "20 фильмов о Великой Отечественной войне", организованному министерством культуры, Госфильмофондом России и Российским военно-историческим обществом. Акция приурочена к 75-летию Победы.

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Самыми популярными и часто запрашиваемыми, по данным пресс-службы министерства культуры, стали фильмы "Сын полка" (122 заявки), "В 6 часов вечера после войны" (114 заявок) и "И ты увидишь небо" (107 заявок). А самым активным участником акции стал Краснодарский край, оттуда поступило больше всего заявок.

Возможностью заказать фильмы воспользовались не только в России, но и в Италии, Великобритании, Греции, Македонии и даже в Австралии.

"20 фильмов о войне" - это лишь первый шаг в реализации национального проекта "Культура", согласно которому Госфильмофонд России должен будет оцифровать более 22 тысяч фильмов из своих архивов в течение 5 лет. Чтобы получить желаемый медиаконтент, кинотеатрам и домам культуры необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить электронную анкету.

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В двадцатку фильмов о войне, уже доступных к скачиванию, попали "Звезда", "Великий перелом", "Небесный тихоход", "Ты помнишь", "Молодая гвардия", Назначаешься внучкой", "Перед рассветом", "Грозные ночи", "Жди меня", "Любой ценой", "Сын полка", "Здесь твой фронт", "Отряд специального назначения", "Железное поле", "Два бойца", "В шесть часов вечера после войны", "И ты увидишь небо", "Рядовой Александр Матросов", "Охота на единорога", "Сильные духом".

Культура Кино и ТВ Наше кино 75-летие Победы

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