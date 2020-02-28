Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Снижение на 3,4-5 процентов зафиксировано по итогам торгов на российском рынке акций в четверг, 27 февраля. Это сильнейшее падение с апреля 2018 года, отмечает РИА Новости, анализируя данные торгов Московской биржи.

Причиной стали страхи, связанные с распространением коронавируса.

"Сейчас мы наблюдаем бегство инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса по всем регионам", - цитирует агентство Дмитрия Бабина из "БКС Брокер". По его мнению, ситуация способна привести к глобальной рецессии.

Индекс Мосбиржи упал на 3,37 процента - до 2915,84 пункта, индекс РТС - 5,13 до 1386,2.

Падение индексов в 2018 году было связано с введенными США санкциями в отношении российских бизнесменов, компаний и чиновников.