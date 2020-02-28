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28.02.2020 21:35
Рубрика: Экономика

Рынок смартфонов упадет на 10,6% в первом полугодии 2020 года

Текст: Иван Черноусов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Поставки смартфонов могут упасть на 10,6% из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года, сообщает IDC. В долгосрочной перспективе ожидается сокращение мировых поставок на 2,3%. Согласно предыдущим исследованиям, рынок должен был вырасти в этом году, однако продолжающаяся эпидемия коронавируса заставила аналитиков пересмотреть прогнозы, сменив его с позитивного на негативный.

Фото: Stephen Lam/Reuters
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"Нехватка компонентов, закрытие заводов, длительный карантин и ограничения в логистике препятствуют выпуску новых устройств. Мы ожидаем, что все стабилизируется с третьего квартала этого года: по нашим прогнозам, ситуация с коронавирусом улучшится, а выпуск смартфонов 5G поможет стабилизировать рынок", - говорит Сангитика Cривастава, аналитик IDC.

Тем не менее, на 2021 год прогнозы пока позитивные. Аналитики уверены, что год откроется ростом поставок смартфонов и связывают это с массовым внедрением 5G.

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