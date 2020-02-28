Рынок смартфонов упадет на 10,6% в первом полугодии 2020 года

Поставки смартфонов могут упасть на 10,6% из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года, сообщает IDC. В долгосрочной перспективе ожидается сокращение мировых поставок на 2,3%. Согласно предыдущим исследованиям, рынок должен был вырасти в этом году, однако продолжающаяся эпидемия коронавируса заставила аналитиков пересмотреть прогнозы, сменив его с позитивного на негативный.

"Нехватка компонентов, закрытие заводов, длительный карантин и ограничения в логистике препятствуют выпуску новых устройств. Мы ожидаем, что все стабилизируется с третьего квартала этого года: по нашим прогнозам, ситуация с коронавирусом улучшится, а выпуск смартфонов 5G поможет стабилизировать рынок", - говорит Сангитика Cривастава, аналитик IDC.

Тем не менее, на 2021 год прогнозы пока позитивные. Аналитики уверены, что год откроется ростом поставок смартфонов и связывают это с массовым внедрением 5G.