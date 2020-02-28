"Севилья" и "Рома" сыграют в 1/8 финала плей-офф футбольной Лиги Европы

Футболисты испанской "Севильи" и итальянской "Ромы" встретятся в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

"Севилья" - один из сильнейших участников турнира. Мы хорошо знаем этого соперника. Это тяжелый жребий. Традиционно очень важным будет первый матч. Надо будет показать на выезде очень хороший футбол", - сказал главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

Остальные пары 1/8 финала плей-офф выглядят следующим образом :

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина),

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания),

"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия),

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия),

"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания).

"Айнтрахт" (Германия)/"Зальцбург" (Австрия) - "Базель" (Швейцария),

ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Первые матчи команд пройдут 12 марта, ответные - 19 марта.