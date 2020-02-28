Шюррле из-за травмы пропустит несколько матчей после возобновления РПЛ

Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Андре Шюррле из-за повреждения не примет участие в нескольких матчах после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил главный тренер московской команды Доменико Тедеско.

Немецкий полузащитник испытывал проблемы со здоровьем еще перед зимней паузой в чемпионате. Зимой он принял участие в первом сборе, а на втором получил травму в первом же контрольном матче.

"У Умярова проблемы с голеностопом. Ждем его в строю как можно скорее, потому что этот игрок для нас важен. Еще не можем рассчитывать на Селихова и на Шюррле, который пропустит ближайшие матчи", - сказал тренер.

"Спартак" возобновит свое участие в РПЛ в субботу московском дерби с "Динамо".