Школьников научат оказывать первую помощь

В пяти тысячах школ по всей стране впервые проходит Всероссийский урок по первой помощи. Он организован общественным движением "Волонтеры-медики" и Российским движением школьников при поддержке Минпросвещения и Минздрава.

Урок включает теорию и практику. Старшеклассники учатся правильно оказывать помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях, ответственно относиться к своему здоровью. Центральной площадкой всероссийского урока стала московская школа № 1535.

Занятия ведут добровольцы сферы здравоохранения вместе с представителями служб медицины катастроф и "скорой помощи".

- Мы должны заботиться о детях, и должны научить их заботиться о себе самостоятельно: видеть угрозы, анализировать, как не подвергаться опасности, уметь действовать при чрезвычайных ситуациях - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы совершенствуем программу по предмету ОБЖ, наполняя ее знаниями, которые позволят школьникам противостоять угрозам современного мира: как в реальности, так и в онлайн-пространстве.

По словам Кравцова, уроки, во время которых детей учат оказывать первую помощь, очень важны. Это необходимый навык, который может помочь сохранить чью-то жизнь. Так ребенок учится отвечать и за себя, и за тех, кто находится рядом.