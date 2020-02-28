Новости

Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов 14:44
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус 14:43
Суд арестовал ульяновского школьника, ранившего учительницу ножом 14:43
Лукашенко поздравил велогонщика Королька с золотой медалью ЧМ 14:39
Премьер Южной Кореи работает в эпицентре вспышки COVID-19 14:39
В Подмосковье избили бывшую участницу шоу "Дом-2" 14:37
В Тюмени на завод приехал мусоровоз с повышенным фоном радиации 14:37
Большинство россиян приветствуют идею сделать выходным день голосования по поправкам в Конституцию 14:33
Opel расширит гамму комплектаций выпускаемой в Калуге Zafira Life 14:33
Уральская "оборонка" реализовала 168 инвестпроектов на 25 миллиардов 14:32
Шнуров временно прекратил концертную деятельность 14:28
Лукашенко заявил о необходимости пенсионной реформы в Беларуси 14:24
Hyundai Motor из-за коронавируса остановил автозавод 14:24
Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе 14:20
Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной 14:20
Школьников научат оказывать первую помощь 14:19
В Петербурге врачи удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5 кг 14:17
Памфилова: Коронавирус не помешает голосованию по Конституции 14:16
Губернатор Красноярского края будет лично проверять лесосеки 14:14
Ямалец в честь годовщины Победы пересечет Россию на советских машинах 13:56
В Москве состоится премьера сборника оскаровских короткометражек 13:55
Лавров заявил об обеспокоенности наращиванием сил НАТО у границ РФ 13:54
В Москве 29 февраля перекроют ряд улиц для движения транспорта 13:52
Главный тренер "Спартака": Может, у Федуна есть напряжение. У меня - нет 13:48
Актриса-трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в 28 лет 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 14:28
Рубрика: Культура

Шнуров временно прекратил концертную деятельность

Текст: Мария Шепталова

Музыкант Сергей Шнуров заявил журналистам, что временно прекращает концертную деятельность. Это заявление он сделал на заседании Общественного совета по культуре в Доме Союзов.

Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста"

"Искусство от меня никуда не денется. Я как что-то придумывал, что-то сочинял, так и буду сочинять. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда", - цитирует Шнурова РИА Новости.

Напомним, что совсем недавно Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста". При этом музыкант всячески подчеркивает, что уход в политику - не развлечение или пиар-ход, а искреннее желание сделать страну лучше. Он терпеливо объясняет журналистам, что на самом деле уже давно занимается политикой, просто не говорил об этом открыто. Зато "говорили" его песни, которые Шнуров называет своим социальным высказыванием о том, что ему не нравится в нашем обществе и политике.

Сергей Шнуров всерьез нацелился на политическую карьеру. Его все чаще можно увидеть в костюме и при галстуке. А в планах - возможное участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Культура Музыка Рок

Главное сегодня

В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Егор Кончаловский - о своем новом фильме "На Луне"
У главных экспонатов исторического музея будут тактильные копии