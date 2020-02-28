Шнуров временно прекратил концертную деятельность

Музыкант Сергей Шнуров заявил журналистам, что временно прекращает концертную деятельность. Это заявление он сделал на заседании Общественного совета по культуре в Доме Союзов.

"Искусство от меня никуда не денется. Я как что-то придумывал, что-то сочинял, так и буду сочинять. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда", - цитирует Шнурова РИА Новости.

Напомним, что совсем недавно Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста". При этом музыкант всячески подчеркивает, что уход в политику - не развлечение или пиар-ход, а искреннее желание сделать страну лучше. Он терпеливо объясняет журналистам, что на самом деле уже давно занимается политикой, просто не говорил об этом открыто. Зато "говорили" его песни, которые Шнуров называет своим социальным высказыванием о том, что ему не нравится в нашем обществе и политике.

Сергей Шнуров всерьез нацелился на политическую карьеру. Его все чаще можно увидеть в костюме и при галстуке. А в планах - возможное участие в выборах в Госдуму в 2021 году.