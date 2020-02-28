Роспотребнадзор объяснил порядок действий при симптомах коронавируса

При первых признаках COVID-19 необходимо поместить человека в отдельную комнату и вызвать терапевта или скорую помощь. Подтвердить или опровергнуть диагноз можно с помощью специальных тест-систем, которыми оснащены центры гигиены и эпидемиологии во всех регионах России.

По информации Роспотребнадзора, при необходимости врач сам возьмет анализ у больного и направит его на диагностику. До определения результата окружающим нужно держаться от заболевшего на расстоянии не менее одного метра.

Что касается здоровых граждан, прибывших из Китая в Россию и не имеющих возможностей изолированного проживания, в регионах страны под контролем Роспотребнадзора развернуто 126 учреждений для медицинского наблюдения. Сейчас в них размещено 443 гражданина КНР.

Известно, что число зараженных в Поднебесной превысило 78 тысяч человек, от вируса умерло 2788. Случаи заражения зафиксированы также еще более чем в 40 странах. Больше всего заболевших в Южной Корее, Италии и Иране.

В России рейсы из Китая принимает только один аэропорт в Шереметьево, где выделен и подготовлен отдельный терминал. Все пребывающее проходят лабораторное обследование и анкетирование. Впоследствии они находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.