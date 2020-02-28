Смартфон Xiaomi A2 Lite на чистом Android может получить обновление

Анонсированный в 2018 году смартфон Xiaomi A2 Lite может все-таки получить долгожданное обновление до десятой версии "зеленого робота". Об этом свидетельствует выложенный на сайт GitHub исходный код ядра.
Как пишет XDA Developers, выход Android 10 для более новой модели Xiaomi Mi A3 был задержан из-за вспышки коронавируса. Не исключено, что и Mi A2 Lite не обновляется так долго по этой же причине.
Публикация в открытых источников исходного кода ядра может говорить о том, что работы по адаптации Android 10 все-таки ведутся, и Xiaomi не забыла о своем обещании обновить смартфон, выпущенный по программе Android One, два раза.
Xiaomi Mi A2 Lite был выпущен в 2018 году и поставлялся с Android 8.0 Oreo, а вскоре после анонса его обновили до Android 9 Pie. "Старший брат" Mi A2 Lite уже получил десятый Android.