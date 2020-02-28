Смартфон Xiaomi A2 Lite на чистом Android может получить обновление

Анонсированный в 2018 году смартфон Xiaomi A2 Lite может все-таки получить долгожданное обновление до десятой версии "зеленого робота". Об этом свидетельствует выложенный на сайт GitHub исходный код ядра.

Mi A2 Lite. Фото: Xiaomi

Как пишет XDA Developers, выход Android 10 для более новой модели Xiaomi Mi A3 был задержан из-за вспышки коронавируса. Не исключено, что и Mi A2 Lite не обновляется так долго по этой же причине.

Публикация в открытых источников исходного кода ядра может говорить о том, что работы по адаптации Android 10 все-таки ведутся, и Xiaomi не забыла о своем обещании обновить смартфон, выпущенный по программе Android One, два раза.

Xiaomi Mi A2 Lite был выпущен в 2018 году и поставлялся с Android 8.0 Oreo, а вскоре после анонса его обновили до Android 9 Pie. "Старший брат" Mi A2 Lite уже получил десятый Android.