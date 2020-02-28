Ставка по ипотеке обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в январе нынешнего года снизилась до 8,84%.

При этом в декабре прошлого года она составляла 9,00% , а в январе 2019 года - 9,87%.

Таким образом, как свидетельствуют данные ЦБ, за год средняя ипотечная ставка упала более чем на процент.

В январе 2020 года банки предоставили более 80.тыс ипотечных кредитов на сумму почти в 200 млрд рублей. Это на 14,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Совокупная задолженность по ипотеке на 1 февраля 2020 года составила 7,75 трлн рублей.