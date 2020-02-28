Тимошенко заявила о спланированной политике уничтожения страны

Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко обвинила нынешнюю киевскую власть в планомерном "уничтожении страны". Лидер партии "Батькивщина" указала на более чем двадцатипроцентное падение производства после смены власти на Украине и обвинила кабинет Зеленского в бездействии.

"Что такое 20,4 процента? Это пятая часть производства грохнулась за считанные месяцы", - передает РИА Новости критическое заявление Тимошенко.

Причиной провала экономики она назвала низкую монетизацию.

"Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны", - сказала лидер "Батькивщины".