Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.

"В ходе разговора обсуждались региональные темы, в том числе последние события в Идлибе. Оба лидера договорились в ближайшее время предпринять дополнительные шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе", - отмечается в коммюнике. Сообщается, что Эрдоган заявил Трампу о намерении вытеснить сирийские правительственные войска из данного района.

Идлиб - последняя не подконтрольная Дамаску зона деэскалации. Обстановка там резко обострилась в начале февраля из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.