Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы Международного центра радиоастрономических исследований.

Как пишет EurekAlert, взрыв произошел в скоплении галактики Змееносца, расположенном на расстоянии около 390 миллионов световых лет от Земли.

Грандиозный катаклизм случился в районе сверхмассивной черной дыры. Специалисты называют произошедшее самым мощным взрывом со времен так называемого Большого взрыва. Выброс энергии оказался в пять раз больше, чем рекорд, зафиксированный ранее.

"Мы уже видели вспышки в центрах галактик, но этот взрыв действительно очень мощный. И мы не знаем, почему он такой большой. Это произошло очень медленно - как взрыв в замедленном движении, который продолжается на протяжении сотен миллионов лет", - говорит профессор Мелани Джонстон-Холлитт.

Еще один эксперт, доктор Симона Джацинтуччи, сравнила взрыв с извержением вулкана, в кратере которого находятся 15 галактик Млечного Пути.

"Люди скептически относились к размеру вспышки. Но это действительно так. Вселенная - странное место", - отмечают ученые.