Новости

Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов 14:44
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус 14:43
Суд арестовал ульяновского школьника, ранившего учительницу ножом 14:43
Лукашенко поздравил велогонщика Королька с золотой медалью ЧМ 14:39
Премьер Южной Кореи работает в эпицентре вспышки COVID-19 14:39
В Подмосковье избили бывшую участницу шоу "Дом-2" 14:37
В Тюмени на завод приехал мусоровоз с повышенным фоном радиации 14:37
Большинство россиян приветствуют идею сделать выходным день голосования по поправкам в Конституцию 14:33
Opel расширит гамму комплектаций выпускаемой в Калуге Zafira Life 14:33
Уральская "оборонка" реализовала 168 инвестпроектов на 25 миллиардов 14:32
Шнуров временно прекратил концертную деятельность 14:28
Лукашенко заявил о необходимости пенсионной реформы в Беларуси 14:24
Hyundai Motor из-за коронавируса остановил автозавод 14:24
Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе 14:20
Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной 14:20
Школьников научат оказывать первую помощь 14:19
В Петербурге врачи удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5 кг 14:17
Памфилова: Коронавирус не помешает голосованию по Конституции 14:16
Губернатор Красноярского края будет лично проверять лесосеки 14:14
Ямалец в честь годовщины Победы пересечет Россию на советских машинах 13:56
В Москве состоится премьера сборника оскаровских короткометражек 13:55
Лавров заявил об обеспокоенности наращиванием сил НАТО у границ РФ 13:54
В Москве 29 февраля перекроют ряд улиц для движения транспорта 13:52
Главный тренер "Спартака": Может, у Федуна есть напряжение. У меня - нет 13:48
Актриса-трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в 28 лет 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 14:20
Рубрика: Общество

Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

Текст: Руслан Мельников
Фото: XMM / GMRT / 2MASS Фото: XMM / GMRT / 2MASS
Фото: XMM / GMRT / 2MASS

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы Международного центра радиоастрономических исследований.

Как пишет EurekAlert, взрыв произошел в скоплении галактики Змееносца, расположенном на расстоянии около 390 миллионов световых лет от Земли.

Фото: iStock
У Земли появился новый естественный спутник

Грандиозный катаклизм случился в районе сверхмассивной черной дыры. Специалисты называют произошедшее самым мощным взрывом со времен так называемого Большого взрыва. Выброс энергии оказался в пять раз больше, чем рекорд, зафиксированный ранее.

"Мы уже видели вспышки в центрах галактик, но этот взрыв действительно очень мощный. И мы не знаем, почему он такой большой. Это произошло очень медленно - как взрыв в замедленном движении, который продолжается на протяжении сотен миллионов лет", - говорит профессор Мелани Джонстон-Холлитт.

Еще один эксперт, доктор Симона Джацинтуччи, сравнила взрыв с извержением вулкана, в кратере которого находятся 15 галактик Млечного Пути.

"Люди скептически относились к размеру вспышки. Но это действительно так. Вселенная - странное место", - отмечают ученые.

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа