Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Ушел из жизни главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом официально сообщила пресс-служба ПАО "Компания "Сухой".

Мартиросов Роллан Гургенович родился 6 октября 1935 года в Москве. После окончания в 1959 году Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе пришел на работу в ОКБ Сухого.

Был направлен в отдел перспективных проектов, где проработал до 1962 года на инженерных должностях и принимал непосредственное участие в разработках компоновок самолетов Су-15 и Су-7Б.

В 1962-1963 годах возглавлял общественное конструкторское бюро, которое в инициативном порядке разработало эскизный проект вертикально взлетающего бомбардировщика. К сожалению, интереснейший проект так и не был реализован.

За время работы на предприятии Роллан Мартиросов занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора. Он внес большой личный вклад в решение сложных технических вопросов в процессе разработки, испытаний и серийного освоения таких известных самолетов, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27. Однако по-настоящему вершиной его конструкторской деятельности стала работа над созданием фронтового бомбардировщика Су-34.

В 1991 году он вступил в должность главного конструктора этой машины. Роллан Гургенович осуществлял техническое руководство процессами разработки, постройки, испытаний, доводки самолета и внедрения его в серийное производство на авиазаводе в Новосибирске. Под его непосредственным техническим руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. Они позволили создать комплекс, удовлетворяющий требованиям тактико-технического задания Министерства обороны Российской Федерации.

Первые два серийных Су-34 были переданы Военно-воздушным силам России в 2006 году. 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение. На самолете установлено 7 мировых рекордов, не побитых до настоящего времени.

На сегодняшний день Су-34 - лучший самолет в своем классе. Более того, по универсальности ему нет и, скорее всего, не будет равных. Прежде всего, это бомбардировщик, обладающий прекрасными боевыми качествами, что, кстати, подтверждено работой Су-34 в Сирии. Он может использоваться и как тяжелый истребитель - его маневренность позволяет вести воздушные бои. Су-34 - настоящий перехватчик, способный нести целый арсенал различных ракет класса "воздух-воздух". Используется он и как самолет-разведчик, и как носитель мощнейших систем радиоэлектронной борьбы. А еще у него есть невероятная для нашей боевой авиации особенность - в кабине пилотов может устанавливаться биотуалет. К сожалению, удовлетворение вполне естественных потребностей человеческого организма наши авиационные конструкторы никогда во внимание не принимали. Даже на стратегических ракетоносцах, находящихся в полете порой по восемь-десять часов, а то и больше, туалеты не предусматривались.

Указом Президента Российской Федерации от 2017 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом Мартиросову Роллану Гургеновичу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации с вручением золотой звезды Героя Труда Российской Федерации. Награжден он также различными советскими и российскими орденами и медалями. Почетный авиастроитель.

Как вспоминают коллеги, Роллан Мартиросов до последних дней своей жизни, сохранив ясный ум и огромную работоспособность, продолжал трудиться над совершенствованием своего любимого детища - Су-34.

"Российская газета" выражает искренне соболезнование по случаю кончины выдающегося авиаконструктора.