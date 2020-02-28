Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель 13:29
Умер актер "бондианы" Майкл Медуин 13:27
В Прикамье мужчина поджег девушку за сломанный мобильник 13:25
В Архангельской области полицейских осудили за избиение задержанного 13:22
На Северном флоте появилась новая дивизия ПВО 13:17
Мартин Фримен объяснил, почему обзывал и бил своих детей 13:15
Президент Беларуси выдвинул очередные задачи перед профсоюзами 13:14
Вышел тизер сериала "Водоворот" от режиссера "Ла-Ла Ленда" Шазелла 13:10
В Швейцарии из-за коронавируса отменили знаменитый карнавал в Базеле 13:09
Комитет Госдумы поддержал размещение органов госвласти не только в Москве 13:09
На Вологодчине семилетний мальчик утонул в канализационном септике 13:09
Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются 13:09
В перинатальном центре Братска нашли сумку с ребенком 13:07
В Калининграде экс-полицейского задержали за смерть мужчины от ожога 13:06
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет 13:05
В Саяно-Шушенском заповеднике поющий после еды орлан попал в фотоловушку 13:03
На Алтае из-за отравления сирот уволены замминистра и директор интерната 13:01
Выжившая дочь липецкой судьи находится в тяжелом состоянии 12:59
Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов 12:53
Мартин Фримен снимется в новом телесериале BBC 12:53
Возможной причиной взрыва в квартире Петербурга стал поджог пороха 12:50
Елена Летучая создала новое шоу для потребителей 12:49
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ 12:45
Булаев: На голосование по Конституции выделено 14,8 млрд рублей 12:40
Выставка Дали в Манеже установила рекорды по посещаемости 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 12:53
Рубрика: Власть

Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Текст: Сергей Птичкин
Ушел из жизни главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом официально сообщила пресс-служба ПАО "Компания "Сухой".
Фото: Пресс-служба ПАО "Компания "Сухой" Фото: Пресс-служба ПАО "Компания "Сухой"
Фото: Пресс-служба ПАО "Компания "Сухой"

Мартиросов Роллан Гургенович родился 6 октября 1935 года в Москве. После окончания в 1959 году Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе пришел на работу в ОКБ Сухого.

Был направлен в отдел перспективных проектов, где проработал до 1962 года на инженерных должностях и принимал непосредственное участие в разработках компоновок самолетов Су-15 и Су-7Б.

В 1962-1963 годах возглавлял общественное конструкторское бюро, которое в инициативном порядке разработало эскизный проект вертикально взлетающего бомбардировщика. К сожалению, интереснейший проект так и не был реализован.

За время работы на предприятии Роллан Мартиросов занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора. Он внес большой личный вклад в решение сложных технических вопросов в процессе разработки, испытаний и серийного освоения таких известных самолетов, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27. Однако по-настоящему вершиной его конструкторской деятельности стала работа над созданием фронтового бомбардировщика Су-34.

В 1991 году он вступил в должность главного конструктора этой машины. Роллан Гургенович осуществлял техническое руководство процессами разработки, постройки, испытаний, доводки самолета и внедрения его в серийное производство на авиазаводе в Новосибирске. Под его непосредственным техническим руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. Они позволили создать комплекс, удовлетворяющий требованиям тактико-технического задания Министерства обороны Российской Федерации.

Первые два серийных Су-34 были переданы Военно-воздушным силам России в 2006 году. 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение. На самолете установлено 7 мировых рекордов, не побитых до настоящего времени.

На сегодняшний день Су-34 - лучший самолет в своем классе. Более того, по универсальности ему нет и, скорее всего, не будет равных. Прежде всего, это бомбардировщик, обладающий прекрасными боевыми качествами, что, кстати, подтверждено работой Су-34 в Сирии. Он может использоваться и как тяжелый истребитель - его маневренность позволяет вести воздушные бои. Су-34 - настоящий перехватчик, способный нести целый арсенал различных ракет класса "воздух-воздух". Используется он и как самолет-разведчик, и как носитель мощнейших систем радиоэлектронной борьбы. А еще у него есть невероятная для нашей боевой авиации особенность - в кабине пилотов может устанавливаться биотуалет. К сожалению, удовлетворение вполне естественных потребностей человеческого организма наши авиационные конструкторы никогда во внимание не принимали. Даже на стратегических ракетоносцах, находящихся в полете порой по восемь-десять часов, а то и больше, туалеты не предусматривались.

Указом Президента Российской Федерации от 2017 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом Мартиросову Роллану Гургеновичу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации с вручением золотой звезды Героя Труда Российской Федерации. Награжден он также различными советскими и российскими орденами и медалями. Почетный авиастроитель.

Как вспоминают коллеги, Роллан Мартиросов до последних дней своей жизни, сохранив ясный ум и огромную работоспособность, продолжал трудиться над совершенствованием своего любимого детища - Су-34.

"Российская газета" выражает искренне соболезнование по случаю кончины выдающегося авиаконструктора.

Власть Безопасность Армия Общество Утраты Компании ВПК КБ "Сухой" Оружие с Сергеем Птичкиным

Главное сегодня

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации