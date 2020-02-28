В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции.

Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России. Его состояние оценивается как стабильное. Заболевший помещен в карантин в инфекционное отделение одной из больниц.

Местные медики устанавливают, с кем конкретно контактировал больной за последнее время. По подсчетам экспертов, каждый инфицированный может передать заболевание по меньшей мере двум-трем людям.