В ЦБ считают, что коронавирус может изменить прогноз по росту ВВП России

По оценкам Банка России, расширение внутреннего спроса, а также ускорение расходования бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов, будут способствовать увеличению экономической активности. Это, в свою очередь, будет способствовать тому, что прирост ВВП страны в 2020 году составит 1,5-2,0%, говорится в аналитическом прогнозе ЦБ за январь 2020 года.

В тоже время, значимым риском для прогноза остается ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики в связи с распространением коронавируса и другими факторами.

По данным ЦБ, в январе продолжился устойчивый рост производства потребительских товаров, который наблюдается с середины 2019 года. Прежде всего растет выпуск продовольственных товаров, в частности, подсолнечного масла, молока, мяса, продукции мясопереработки. Происходит это на фоне роста производства в сельском хозяйстве.

Выпуск непродовольственных товаров, наоборот, в январе снизился после временного роста в декабре (SA). Сокращалось производство одежды, бытовой техники, лекарств. Росло только производство обуви и полиграфической продукции.

В ЦБ связывают негативную динамику выпуска непродовольственных товаров с реализацией ранее накопленных запасов готовой продукции и ростом импортных поставок.

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