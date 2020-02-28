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28.02.2020 19:42
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Текст: Владимир Шилов

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi. По мнению политика, данная инициатива может послужить своеобразным плацдармом для дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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"Передвижения граждан должны осуществляться на безвизовой основе", - заключил Лайне в интервью журналистам. Он отметил, что реализация этого плана позволит не только значительно активизировать туристические обмены, но и создаст необходимые условия для особой экономической зоны с Петербургом и Ленинградской областью.

Савонлинна - город на востоке Финляндии, расположенный в получасе езды от российской границы. В 2018 году именно здесь прошел Российско-финский культурный форум, а годом раньше состоялась встреча президента России Владимира Путина с его коллегой Саули Ниинистё.

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