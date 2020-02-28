В Иране за сутки число больных коронавирусом выросло почти на 150 человек

В Исламской Республике за прошедшие сутки количество зараженных новым коронавирусом увеличилось почти на 150 человек, при этом жертвами болезни стали 34. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"На данный момент количество случаев заражения достигло 388, всего, к сожалению, за прошедшие дни погибли 34 человека", - цитирует слова чиновника местное телевидение.

По словам Джаханпура, в Иране 73 человека успешно преодолели коронавирус и были выписаны из медицинских учреждений. Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Тегеране.

Накануне минздрав ИРИ сообщал о 245 случаях заражения в стране и 26 погибших в результате заболевания.