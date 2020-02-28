Новости

В Перми девочку высадили из автобуса из-за неработающей транспортной карты 16:20
Пропавших в Калининграде подростков нашли живыми 16:16
В нескольких районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бездомных собак 16:13
В Москве пройдет образовательный интенсив для волонтеров 16:09
В Москве школьница умерла на перемене 16:08
Планировавшие напасть на саратовскую школу подростки не состояли на учете 16:00
Можно ли оформить по ОСАГО повреждения автомобиля от камней 16:00
Шюррле из-за травмы пропустит несколько матчей после возобновления РПЛ 15:58
Полицейские из Адыгеи устроили массовую драку на Кубани 15:57
В Севастополе осудили шесть человек за обман пенсионеров в картах 15:49
Микробиологи нашли причину возрастной потери зрения 15:40
Под Псковом двое мужчин убили соседку-ветерана ради чемодана 15:31
Порог инвестиций для недобычных проектов в Арктике для получения льгот может быть снижен 15:26
Свердловские города получат десятки миллионов на благоустройство 15:24
В Иране за сутки число больных коронавирусом выросло почти на 150 человек 15:22
В Госдуме исключили военное противостояние России и Турции в Сирии 15:20
В Мурманской области молодежи будут сразу начислять полярные надбавки 15:20
Калининградка подала в суд на врачей, дважды не заметивших перелом 15:19
В Поморье воспитателя заподозрили в жестоком обращении с детьми 15:16
В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД 15:15
Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса 15:13
В Южной Корее зарегистрирован первый случай повторного заражения COVID-19 15:12
Видео: водитель-новичок мучается, выезжая с полупустой парковки 15:05
На Кубани арестован подозреваемый в убийстве 8-летней девочки 15:02
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 15:22
Рубрика: В мире

В Иране за сутки число больных коронавирусом выросло почти на 150 человек

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Исламской Республике за прошедшие сутки количество зараженных новым коронавирусом увеличилось почти на 150 человек, при этом жертвами болезни стали 34. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана

"На данный момент количество случаев заражения достигло 388, всего, к сожалению, за прошедшие дни погибли 34 человека", - цитирует слова чиновника местное телевидение.

По словам Джаханпура, в Иране 73 человека успешно преодолели коронавирус и были выписаны из медицинских учреждений. Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Тегеране.

Накануне минздрав ИРИ сообщал о 245 случаях заражения в стране и 26 погибших в результате заболевания.

В мире Ближний Восток Иран Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях