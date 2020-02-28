В Испании при крушении самолета погиб офицер группы высшего пилотажа

Офицер авиационной группы высшего пилотажа Patrulla Águila погиб в Испании при крушении самолета C-101. Об этом сообщает командование ВВС.

"С прискорбием сообщаем, что наш товарищ майор Эдуардо Гарвалена Креспо погиб", - приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

Ранее стало известно, что самолет Главной академии ВВС разбился у берегов провинция Мурсия на юго-востоке страны. Полет был испытательным. Группа асов Patrulla Águila - "Орлиный патруль" - представляет Испанию в международных авиашоу.