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28.02.2020 15:12
Рубрика: В мире

В Южной Корее зарегистрирован первый случай повторного заражения COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Представитель министерства здравоохранения Республики Корея (РК) в ходе брифинга огласил новую статистику по ситуации с распространением COVID-19 в стране на 28 апреля.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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За сутки количество инфицированных возросло на 571 человека, достигнув тем самым показателя в 2 337 заболевших. Основная часть новых заболевших по-прежнему приходится на город Тэгу и прилежащую к нему провинцию Северная Кенсан, где находится основной очаг инфекции. Согласно данным властей РК, до сих пор было обработано более 81 тысячи анализов на наличие COVID-19. В настоящий момент медики Кореи ежедневно выдают заключения примерно по десяти тысячам проб и тестов.

Корее, таким образом, понадобилось всего лишь два дня, чтобы преодолеть отметку в две тысячи инфицированных. Впервые же случай заражения в стране был выявлен 20 января текущего года, но почти месяц число инфицированных росло медленными темпами. Нынешняя вспышка, которая приносит ежедневно несколько сотен новых больных, началась десять дней назад - 19 февраля. Главным эпицентром был и остается город Тэгу. В самом же мегаполисе основным источником выступают прихожане секты "Синчхонжи".

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying
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Представитель минздрава РК сначала отрапортовал, что количество умерших осталось без изменений -13 человек, но через несколько часов пришли неутешительные новости. Сразу три пациента - в возрасте от 60 до 90 лет - скончались. У всех них был ранее диагностирован коронавирус COVID-19.

Кроме того, впервые в стране зарегистрирован случай повторного заражения коронавирусом. У 73-летней женщины, которая была признана выздоровевшей и выписана из клиники 22 февраля, вновь стала проявляться признаки заболевания. Она снова сдала анализы и была опять признана инфицированной коронавирусом COVID-19. При этом остается загадкой, как она смогла заразиться на этот раз. В первый раз она заболела от сына и невестки, которые до этого жили в Китае, а затем вернулись в Корею. Однако та семейная пара еще не выздоровела и находится на лечении в карантине, а пожилая женщина оставалась после выписки дома.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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