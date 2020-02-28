В Китае заплатят добровольно сообщившим о симптомах коронавируса

В Китае жители города Цяньцзян (провинция Хубэй), которые добровольно сообщат о наличии у них симптомов коронавируса, смогут получить от тысячи до 10 тысяч юаней в качестве вознаграждения. Соответствующее заявление местного правительства распространили СМИ.

Данная программа самостоятельной проверки начала действовать с 27 февраля и продлится по второе марта, пишет РИА Новости.

Вознаграждение в тысячу юаней могут получить горожане, добровольно обратившиеся к врачам с повышенной температурой, у которых с первого раза не удастся четко определить наличие других симптомов коронавируса. Две тысячи юаней получат те, кто обратится с симптомами коронавируса в медучреждения и попадет в список пациентов с подозрением на заражение. Награда в 10 тысяч юаней полагается тем, кто добровольно обратится за помощью, и по результатам исследований у него подтвердится заражение коронавирусом.

Между тем, по данным на пятницу, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории материкового Китая достигло 78,8 тысячи человек, из них 2,8 тысячи скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц свыше 36 тысяч пациентов.